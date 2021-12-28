РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 дек. В городском округе Мытищи заасфальтировали 29 народных троп в 2021 году, сообщил начальник отдела благоустройства управления ЖКХ и благоустройства администрации Мытищ Роман Комлев.

Во вторник в здании администрации Мытищ состоялся ежеквартальный муниципальный форум «Управдом», на котором состоялось подведение итоговых мероприятий по благоустройству за 2021 год.

«У нас в этом году были проведены обширные работы по благоустройству. Первым знаковым объектом является ЦПКиО. Были привлечены средства Московской области и федеральные. Стоимость выполнения работ составила 203 607 тыс. рублей, площадь участка работ – 4 га», – сказал Комлев.

Он добавил, что стоимость выполнения работ в Мытищинском лесопарке составила 79 190 тыс. руб. Также были проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к ж/д станции «Строитель». Проводились работы на 29 объектах по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций «Народные тропы».

«Много было работ проделано по устройству асфальтового покрытия. Народные тропы было решено заасфальтировать. В этом году были выполнены работы по 29 объектам на общую сумму более 13 млн рублей», – отметил Комлев.

Также на мероприятии обсудили вопросы газовой безопасности в МКД и подвели итоги выполнения программы ремонта подъездов в МКД и капитального ремонта.