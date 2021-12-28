РИАМО - 28 дек. В Московской области в 2021 году построили и отремонтировали рекордные 589 км тротуаров, которые сделают передвижение граждан безопаснее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в этом году провели масштабные работы по строительству и ремонту тротуаров. Новые тротуары обеспечивают комфортный подход пешеходов к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам. А также повышают уровень безопасности для жителей Подмосковья» – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он пояснил, что места строительства тротуаров отбирались на основании аварийности, результатов голосования на портале «Добродел» и обращений граждан.

295 км тротуаров из общего объема этого года построили вдоль региональных автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», что на 60 км больше, чем в сумме за последние два года.

Кроме того, на муниципальных дорогах построено и отремонтировано 294 км тротуаров. Среди них есть и «народные тропы».

Для обеспечения безопасности дорожного движения в ходе строительства новых тротуаров вдоль региональных дорог установили барьерные и пешеходные ограждения протяженностью 33 км, а также тросовые ограждения – 17,5 км.