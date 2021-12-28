РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с журналистами признался, что его любимыми местами в Подмосковье являются парковые территории и водоемы.

Он отметил, что многим нравится высокий темп столичной жизни, однако со временем хочется чаще бывать на природе.

«Невозможно заменить природу. <...> Любимые места разные - в основном парки, летом - водоемы. Каждому сезону свое место. Интересна Коломна, Серпухов, «Новый Иерусалим», - сказал Воробьев.

По его словам, для любителей активного отдыха в Подмосковье работают горнолыжные трассы, также можно посетить детокс-центры.

«Нужны кафе, нужны рестораны. Мы хотим, чтобы туризм развивался», - заключил Воробьев.

Ранее он отмечал, что развитие сферы туризма - один из приоритетов в работе региональных властей. Для туристов необходимо обеспечить высокий уровень комфорта и впечатлений.