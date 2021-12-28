РИАМО - 28 дек. Роспотребнадзор предупредил о возможном ухудшении эпидситуации после новогодних праздников, поэтому специалисты ведомства перейдут на усиленный режим работы, сообщает Федеральное агентство новостей.

О возможном ухудшении обстановки предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19.

«Все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, и запасы материальные пополнены для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», — сказала Попова.

Из-за возможной опасности глава ведомства призвала российские регионы особо внимательно следить за организацией массовых мероприятий во время каникул.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о достижении 61% коллективного иммунитета к коронавирусу в России.