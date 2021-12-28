РИАМО - 28 дек. Рейтингование водителей автобусов планируют ввести в Подмосковье в рамках поддержания высоких стандартов транспортного обслуживания населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы работаем над тем, чтобы был рейтинг водителей автобусов. Пусть они не обижаются. У них очень важная работа», - сказал Воробьев.
Он отметил, что развитие общественного транспорта является приоритетом для Подмосковья.
«Общественный транспорт должен соответствовать самым высоким стандартам», - заключил Воробьев.
Ранее первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова сообщила, что в подмосковных автобусах установят датчики для подсчета количества пассажиров. Отслеживание пассажиропотока позволит запускать на маршрутах транспортные средства оптимальной вместимости.
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