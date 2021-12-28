РИАМО - 28 дек. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах открыть в 2022 году еще 50 центров московского долголетия. Они появятся в разных районах города, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Во вторник столичный градоначальник осмотрел клуб для людей старшего поколения «Центр московского долголетия «Выхино». Его открыли нынешней осенью.

«В 2021 году клубы для досуга и общения москвичей старшего поколения стали по-настоящему массовым явлением. Если встречали этот год мы с 7 центрами, то провожаем – с 21», - сказал Собянин.

По его словам, городские клубы теперь стали называться по-новому — центры московского долголетия.

«От всего сердца поздравляю москвичей старшего поколения с наступающим Новым годом! Здоровья, благополучия и доброго настроения вам и вашим близким на весь 2022 год», – сказал Собянин.

Новый центр располагается в двухэтажной пристройке к жилому дому на Рязанском проспекте. В нем же находятся отделение ТЦСО и управа района. В центре особую любовь посетителей завоевали танцевальные, вокальные, бильярдные и оздоровительные клубы.

Таким образом, у жителей есть возможность получить множество социальных услуг, помощь и консультации в одном месте.