РИАМО - 28 дек. Завершающим годовую работу 50-м населенным пунктом, получившим газ по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области», стала деревня Чемодурово округа Воскресенск, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

В рамках реализации проекта рабочие проложили 9 км газопровода.

«Вы не представляете какое это счастье - жить с газом: удобно, чисто, экономнее в разы. До последнего поверить не могли, что до Нового года нам все подключат, но все так и произошло», – поделилась впечатлениям жительница деревни Людмила Смирнова.

С торжественным событием жителей деревни поздравили министр энергетики региона Александр Самарин, глава округа Артур Болотников и гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«По поручению губернатора Московской области мы предпринимаем все необходимые меры для успешной реализации президентского проекта соцгазификации. Идет кропотливая, большая и интересная работа, в которой, помимо «Мособлгаза», задействованы почти все ведомства Московской области», - рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Он отметил, что все относятся к этой работе очень ответственно.

«Каждый подключенный населенный пункт для нас праздник. Особенно четко это понимаешь, когда видишь неподдельные позитивные эмоции людей, которые годами ждали газ». – заявил Баранов.

В 2021 году по программе соцгазификации трубы протянули до границ участков 36 тыс. жителей в 1113 населенных пунктах.

Чтобы включить населенный пункт в программу газификации, необходимо обратиться в администрацию округа или министерство энергетики с документом, подтверждающим количество постоянно зарегистрированных жителей.