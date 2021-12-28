РИАМО - 28 дек. Подмосковные власти рассматривают возможность строительства линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) на территории Ленинского округа, Подольска и Домодедова, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проект ЛРТ зреет давно. У нас есть трассы, СТП (схемы территориального планирования - ред.), то есть у нас есть где строить линию под трамвай. Это практически реализуемая история», - сказал Воробьев.

По его словам, пока рассматривается возможность строительства трамвайной линии в Ленинском округе, Подольске и Домодедове.

«Смотрим пока, планируем. Этот кусочек с большим объемом застройки прорабатываем», - отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что развитие московского метро затрагивает и Подмосковье.

«Ведем диалог с мэром (Москвы Сергеем Собяниным - ред.): когда-то было одно метро в Красногорске, а теперь новая ветка тянется. Эта тема и в Балашихе, и в Мытищах, и в Ленинском округе актуальна», - заключил Воробьев.