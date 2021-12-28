РИАМО - 28 дек. Столичные власти предложили российскому правительству и МВД вдвое снизить нештрафуемый порог скорости – с 20 до 10 км/ч, заявил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Соответствующее предложение уже передано в правительство РФ и министерство внутренних дел. Ликсутов отметил, что данная мера позволит снизить число ДТП в городе минимум на 35%, а уровень смертности от них — в 3-4 раза.

«Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», – сказал Ликсутов в интервью РБК.

Чиновник отметил, что снижение нештрафуемого порога позволит уменьшить пробки на столичных дорогах.

Ликсутов подчеркнул, что такое решение сделает дороги столицы гораздо безопаснее. Москва перестанет отличаться от любого другого мегаполиса в мире, где нештрафуемый порог скорости на сегодняшний день составляет от 0 до 5 км/ч.

Ранее в декабре депутаты Мосгордумы отклонили в I чтении законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости на дорогах и снижении нештрафуемого порога скорости.