РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 дек. Во вторник глава Королева Игорь Трифонов исполнил мечту выпускницы интерната для слепых и слабовидящих детей Евы Зориной, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Заветная мечта девушки - посетить шоу Татьяны Навки. Глава города снял шар Зориной с елки желаний. Во вторник Трифонов вручил Еве билет на ледовое шоу и фигурные коньки.

«Очень трогательно и приятно было получить ответный подарок - елочную игрушку. Спасибо, не ожидал», - сказал Трифонов.