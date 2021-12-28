РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» собрали новогодние и рождественские подарки для нуждающихся, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

В последние дни уходящего года волонтеры закупают необходимые вещи и сладости, получают от жертвователей необходимые продукты и бытовую химию и подводят итог акции «Дари радость на Рождество». Так, в ходе нее было собрано огромное количество подарков, сладостей, мандаринов для новогодних и рождественских поздравлений малоимущих и одиноких людей, а также проживающих в Климовском доме-интернате.

Волонтеры поблагодарили всех участников акции за подарки, принесенные для нуждающихся. И отдельно отметили воспитателей, родителей и дошкольников детсадов №51 «Солнышко» и №22.