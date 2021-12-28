РИАМО - 28 дек. В Московской области в 2021 году открыли 14 дорожных объектов общей протяженностью 30 км. Среди них есть 5 знаковых дорожных проектов, которые особенно важны для жителей области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«В этом году объем строительства дорог увеличился на 20% по сравнению в прошлым годом. Почти половина из них открыты раньше сроков. Строить с опережением графика – одна из главных задач, которую ставит перед нами губернатор Андрей Воробьев», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего улучшилась транспортная доступность 12 городских округов с совокупным населением 1 млн жителей.

Среди наиболее ожидаемых социально значимых объектов – развязка в Химках на пересечении Ленинградского шоссе и ул. Репина. Она соединила «старые» и «новые» Химки, а также упростила подъезд к промышленной части города.

В июле на 7 месяцев раньше срока открыли движение по новому Афанасьевскому мосту. Мост снизил транзитный поток и обеспечил альтернативный выезд на Московское большое кольцо и Новорязанское шоссе. Жители Воскресенска отныне доезжают до центра за 20 минут, а до Новорязанского шоссе — за 25 минут.

В августе открылся последний участок дороги «Каширское шоссе - Киселиха» длиной 6 км. В результате улучшилась транспортная ситуация в северной части Домодедова. В конце августа на 2 месяца раньше открылось движение по развязке на пересечении Ленинградского шоссе с дорогой «Ложки-Поварово-Пятница».

В Мытищах в сентябре открыли движение по новому путепроводу на ул. Фрунзе - ул. Мира с возможностью выезда по временной дороге на Ярославское шоссе. Строительство объекта увязано со строительством развязки на Ярославском шоссе, которую планируется открыть летом 2022 года. С открытием движения по временной схеме время выезда из города сократилось до 20 минут.

В 2022 году в рамках нацпроекта откроют движение по первому этапу Северного обхода Лобни, ул. Туполева в Жуковском и Лобненского шоссе в Лобне. Также стартуют работы по реконструкции Мякининского шоссе в Одинцовском округе и строительству тоннеля на Путилковском шоссе в Красногорске.

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