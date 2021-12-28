РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. На Октябрьской площади в микрорайоне Климовск Подольска установили новую искусственную ель высотой 12 м и 10 новых фонарей освещения в виде новогодних шаров, сообщает пресс-служба администрации округа.

На днях на площади провели праздник зажжения огней на новогодней елке. Праздничная программа началась с награждения участников творческого конкурса «Елочная игрушка-2022». Поделками ребят украсили зеленую красавицу, всем вручили грамоты и подарки.

Выступил вокальный коллектив Melody под руководством Надежды Смирновой. Фольклорный ансамбль «Лоскуток» представил танцевально-игровую программу.

Народный театр «Факел» провел игровую программу с ростовыми куклами. Ребята водили с ними хороводы, фотографировались и веселились. Затем под дружные аплодисменты на новой ели загорелись разноцветные огни.