РИАМО - 28 дек. Сведения о компании «ОСИРИС С» не будут включены в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующее решение УФАС Подмосковья поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

С жалобой на АО в управление обратилось ФГКУ «Центр фармации и медицинской техники» Министерства обороны Российской Федерации. АО в одностороннем порядке отказалось исполнять контракт, предполагавший закупку экспресс-тестов на коронавирус.

Компания направила учреждению письма, где предупредила об увеличении сроков производства и поставки товаров, обусловленном сложной эпидобстановкой и ростом спроса. Доводы подтверждались письмами производителей, но заказчик на письма не ответил.

«ОСИРИС С» сообщил, что сроки, установленные в контракте, не могли быть соблюдены заведомо. Управление ознакомилось с доводами и признало действия компании законными.

Заказчик с этим решением не согласился и обратился в суд, но суд в удовлетворении требований заказчику отказал.