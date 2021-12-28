РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 дек. В Московском областном онкологическом диспансере (МООД) в Балашихе в январе 2022 года планируют открыть отдельное структурное подразделение – детское онкологическое хирургическое отделение. Дети от 0 до 18 лет из Подмосковья смогут пройти полный цикл лечения онкозаболеваний, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

22 декабря хирурги МООД впервые после долгого перерыва прооперировали 4-летнего ребенка со злокачественной опухолью – нефробластомой. Плановую хирургическую помощь детям не оказывали в МООД уже более 15 лет – их направляли в другие медорганизации.

«Мы очень рады, что наконец-то у нас появилась такая возможность, и надеюсь, что с января 2022 года нам удастся открыть детское хирургическое онкологическое отделение на территории МООД, где мы сможем оказывать плановую хирургическую помощь детям от 0 до 18 лет, проживающими в регионе, со злокачественными и доброкачественными новообразованиями», – сказала заведующая детским отделением Евгения Инюшкина.

Если ранее маленькие пациенты получали тут только химиотерапию и лучевую терапию, то теперь в стенах лечебного учреждения они смогут пройти полный цикл лечения онкозаболеваний, добавила заведующая.

В первое время в детском хирургическом отделении будет располагаться 10 коек. В дальнейшем, если в этом будет потребность, их количество будет увеличено.

Для проведения недавней операции девочке с нефробластомой задействовали команду врачей во главе с опытным хирургом – детским онкологом Владимиром Стрыковым. В МООД он с ноября 2021 года. Более 30 лет проработал в Российской детской клинической больнице (РДКБ). За 2 месяца работы в МООД выполнил 27 операций разной сложности.

«Мне ассистировали врачи из профильных отделений МООД. Это позволяет добиться тех результатов, на которые мы рассчитываем. Надеемся, что постепенно будем выполнять полный объем хирургических вмешательств, такой же, как и выполняли в РДКБ. Все это будет проводится совместно с химиотерапевтами. То есть лечение наших детей будет находиться практически в одних руках, что позволит обеспечить непрерывность данного процесса, заметно улучшив его результативность», – отметил Стрыков.

Он также добавил, что за 2 дня уходящего года будет проведено еще 2 большие операции. Другие юные пациенты будут прооперированы в середине и конце января 2022 года после окончания химиотерапии.

Детское онкологическое отделение МООД рассчитано на 50 коек. В среднем в год лечение здесь проходят более 1,2 тыс. детей.