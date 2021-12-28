РИАМО - 28 дек. В преддверии новогодних праздников россияне устремились в салоны красоты, чтобы привести себя в порядок. Минимальный пакет услуг обойдется в 5,3 тыс. рублей, цены сильно отличаются в зависимости от региона, сообщает Газета.ru.

По данным сервиса «СберУслуги», отмечается рост интереса к парикмахерским услугам и маникюру, коррекции бровей и ресниц.

Стрижка в среднем обойдется дамам в 500 рублей, укладка – в 1,5 тыс. рублей, столько же будет стоить макияж. Классический маникюр с покрытием – от 1 тыс. рублей, коррекция и окрашивание бровей – от 800 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге красота будет стоить дороже всего – 7050 и 6400 рублей за пакет услуг соответственно.