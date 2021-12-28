РИАМО - 28 дек. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании будут курсировать в предпраздничные и праздничные дни по новогоднему графику. Для удобства жителей и гостей Московского региона будут введены дополнительные составы, сообщает пресс-служба ЦППК.

Накануне праздников увеличится число рейсов в Московскую область, а 7 и 8 января – в столицу.

В ночь на 1 и 7 января на Горьковском и Киевском направлениях появятся следующие поезда: в 2:20 отправится №6950 Москва – Железнодорожная, в 3:15 – №6951 Железнодорожная – Москва, в 1:00 - №6488 Нара- Москва, а в 2:47 - №6487 Москва – Нара.

В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января на МЦД график работы продлят до 2:30. На МЦД-1 появятся 10 дополнительных поездов Одинцово — Лобня — Одинцово, а также дополнительные маршруты от Белорусского вокзала до Голицыно, от Савеловского вокзала до Лобни и обратно. На МЦД-2 — 14 дополнительных поездов по маршруту Нахабино — Подольск — Нахабино.

У пассажиров других направлений тоже будет возможность вернутся домой позже.

Последний поезд из Москвы на Сергиев Посад отправится в 1:45, из Сергиева Посада в Москву — в 0:10. В Шатуру из столицы можно будет уехать в 0:44, в Серпухов — 01:04. Поехать в Москву из Дмитрова — в 00:35, из Истры — в 00:25. В Домодедово последний поезд отправится в 01:51. Последний поезд с Павелецкого вокзала уйдет в 2:46.