РИАМО - 28 дек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о достижении 61% коллективного иммунитета к коронавирусу в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом Голикова сказала во время заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. По ее словам, такого показателя удалось достичь благодаря вакцинации.

«Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и в этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — подчеркнула вице-премьер.

На территории страны за минувшие сутки выявили 21 922 новых случая инфекции, еще 43 961 человек вылечился. Всего зарегистрировано 10 437 152 случая Covid-19, врачи вылечили 9 337 447 человек.

Вакцинация от Covid-19 внесена в национальный календарь прививок. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках и в выездных пунктах.

Также медики рекомендуют ревакцинироваться, но промежуток между вакцинациями может быть сокращен из-за обнаружения в России нового штамма «омикрон».