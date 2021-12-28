РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Станция переливания крови Люберецкой областной больницы в праздничные дни будет работать только 5 и 6 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Сдать кровь в эти дни можно с 8:00 до 12:00.

Жителей просят заранее подготовиться к процедуре. За 2 дня исключить жирную и жареную пищу, бобовые, молочные продукты, а также не употреблять алкоголь.

Станция переливания крови находится по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 64. Контактный телефон: 8(495)503-72-27.