РИАМО - 28 дек. Подмосковные полицейские пресекли производство фальсифицированной красной икры в подмосковном Реутове на территории подпольного цеха. Нелегальную продукцию сбывали в нескольких регионах России, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Злоумышленники закупали имитированную икру, расфасовывали ее в банки, наклеивали этикетки несуществующих производителей и отгружали на склад в столице. Продукт реализовывали под видом лососевой икры в торговые точки Московского региона, а также Ивановской, Омской, Тамбовской областей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На производстве трудились 5 мигрантов без медкнижек и разрешений на работу. Они привлечены к административной ответственности.

Всего изъято свыше 4 тонн готовой расфасованной продукции, более 2,3 тонны имитированной икры, а также рулоны с этикетками и тара.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Всего задержано 4 человека, одного поместили под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.