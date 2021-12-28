РИАМО - 28 дек. Мужчину ранили из травматического пистолета во время конфликта в торговом центре на юго-западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в торговом центре «Принц Плаза» на Профсоюзной улице.

По данным источника, в ТЦ произошел конфликт с участием 4 мужчин. Во время «разборок» один из них выхватил оружие, но его оппоненты сделали это быстрее. В итоге мужчине прострелили плечо и руку. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Kia Rio белого цвета.

В столице ввели план «Перехват», идет розыск нападавших. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Предварительно, пострадавший является индивидуальным предпринимателем.