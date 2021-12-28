РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Лыжники спортивной школы олимпийского резерва поселка Дубровицы Подольска заняли 5 первых мест на соревнованиях «Открытие зимнего лыжного сезона. Гонка мастеров» в Троицке, сообщает администрация школы.

Традиционные лыжные соревнования прошли на выходных на базе «Лесная». В состязаниях приняли участие 340 спортсменов в возрасте от 5 до 78 лет.

Среди девушек 2012-2013 г. р. первое место у Владиславы Ершовой, второе - у Ульяны Дудоладовой. У юношей 2012-2013 г. р. второе место у Михаила Головатюка.

Второе место у девушек 2010-2011 г. р. заняла Екатерина Даниленко. Лучшей среди спортсменок 2008-2009 г. р. стала Софья Макарова, второе место у Виктории Ершовой, третье - у Марии Антуфьевой.

Софья Чапкина стала второй в категории 2006-2007 г. р., а Мария Алексеева - третьей. У юношей 2006-2007 г. р. бронзовым призером стал Алексей Краснов. В категории юношей 2008-2009 г. р. второе место у Константина Асташкина, третье - у Егора Деменкова.

У юношей 2004-2005 г. р. победил Александр Сайфиев, вторым стал Никита Баглаев. Первое место у девушек 2004-2005 г. р. досталось Полине Деменковой, второе - Елене Еприкян.

В возрастной группе среди мужчин 1991-1982 г. р. первое место у тренера Сергея Кантаурова, а среди женщин 2003-1992 г. р. серебро взяла тренер Елизавета Бормашенко.