РИАМО - 28 дек. Загруженность улично-дорожной сети Москвы сейчас оценивается в 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

На наиболее сложных дорожных участках автомобили едут со средней скоростью 20 км/ч. Основной причиной загруженности является период предпраздничных поездок москвичей и гостей столицы в торговые центры.

Заторы отмечаются на всем протяжении Третьего транспортного кольца, Садового кольца и МКАД. Самая сложная ситуация наблюдается в центре города. Стоят улицы Солянка, Варварка, Крымский Вал, Тверская, Новый Арбат, Большая Якиманка, Житная и другие.

К 18 часам плотность движения в мегаполисе составит 10 баллов, к 20 часам – 8 баллов, к 21 часу – 6 баллов.