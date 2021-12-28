РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Автомобилистов ЖК «Весенний» подмосковного Подольска просят убрать машины 29 декабря для того, чтобы они не мешали очистке дворовых дорог, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 29 декабря в жилом комплексе будет продолжена работа по очистке дворовых территорий от снега. Жителей просят по требованию убирать свои машины и оставлять номера телефонов для оперативной связи.

Маршрут уборки: дворовая территория дома №2; дворовая территория дома №1; дорога от контейнерной площадки у дома №1 к выезду с территории со стороны дороги и дорога со стороны поля от подъезда 7 дома №1 к выезду с территории.