РИАМО - 28 дек. Накануне новогодних праздников следует пройти ПЦР-тестирование. Так можно будет убедиться, что никто не подвергнется риску заразиться коронавирусом, сообщила врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

Чтобы не подвергать родственников, в частности, пожилых, риску заразиться коронавирусной инфекцией, до новогодних праздников следует пройти ПЦР-тестирование. Это поможет заблаговременно убедиться, что никто не является носителем вируса в бессимптомной форме. Кроме того, сдать анализ рекомендуется и после наступления Нового года.

«После новогодних праздников, если появляется какая-то клиническая симптоматика, или просто перед выходом на работу тоже имеет смысл сдать ПЦР», – отметила Сафонова в эфире радио Sputnik.

По мнению врача, спрос на прохождение ПЦР-теста к концу декабря вырастет и при обращении за исследованием по полису ОМС следует записаться на тестирование заранее. В то же время возросший спрос не отразится на скорости получения результатов.

«Как показывает мой опыт, в новогодние праздники идет повышение спроса на лабораторные анализы в целом. При этом сроки получения результатов ни в коем случае не будут увеличены», – добавила Сафонова.

За три часа до сдачи анализа не следует чистить зубы, есть, пить, полоскать рот дезинфицирующими средствами, курить или жевать жвачку.

«Это понижает чувствительность ПЦР-теста, и человек может получить ложноотрицательный результат. Если человек получил положительный ПЦР, нужно обязательно вызывать врача и изолироваться от окружающих, чтобы никого не заразить», – подчеркнула Сафонова.

Лучшей защитой от заражения коронавирусом и тяжелого протекания заболевания является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах.