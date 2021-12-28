РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. В городском округе Люберцы в 2022 году планируют открыть 5 мини-садиков на 400 мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Итоги 2021 года и планы на 2022 год озвучили на оперативном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Нам предстоит большая работа. Уверен, мы с ней справимся. Наступающий год станет годом новых вызовов и новых задач. Планируется строительство 2 детских садов, 5 палисадиков на 400 мест, поликлиники на 600 посещений в микрорайоне Зенино, работы по реновации парка «Наташинские пруды» и очистке Малаховского озера», — сказал Ружицкий.

Также глава округа поздравил жителей с наступающими праздниками.

«Здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия, мира и тепла», — добавил Ружицкий.