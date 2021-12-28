РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с установкой окон, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что знакомый получил от него денежные средства в размере 109 тыс. рублей на установку оконных систем в квартире на проспекте Ленина, но обязательств своих не выполнил и оплату не вернул.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 32-летний уроженец Cерпухова, который дал признательные показания в совершении данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.