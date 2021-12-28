РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Спортсмены из Подольска стали серебряными и бронзовыми призерами Всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юношей, сообщает пресс-служба администрации округа.

На выходных в Подольске прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти героя Советского Союза Виктора Талалихина.

Серебряными призерами стали Максим Головенчиц (32 кг), тренер - Евгений Гребнев; Кирилл Носов (38 кг), тренер - Евгений Гребнев; Овик Тирацвян (48 кг), тренер - Дмитрий Шмелев; Александр Додонов (44 кг), тренер - Андрей Додонов.

В число бронзовых призеров вошли Сергей Верховский (52 кг), тренер - Юрий Долматов и Расул Сафиев (48 кг), тренер - Дильшод Арипов.

Власти округа поздравили спортсменов и тренеров с отличным результатом и пожелали успехов, удачи и новых побед.