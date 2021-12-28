РИАМО - 28 дек. Из-за новогоднего ажиотажа стоимость авиабилетов может доходить до 800 тыс. рублей. Однако не стоит отказываться от зарубежного отдыха, вместо самостоятельного маршрута лучше выбрать путевку, сообщила исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова.

Готовый пакет обойдется значительно дешевле, чем самостоятельно спланированный отдых.

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», самым дорогим в эти праздники оказался перелет компании из 4 человек из Москвы в Тайланд и обратно. Они отдали 800 тыс. рублей за билеты на самолет. Дорого обходятся туристам перелеты в Доминикану и Иорданию.

Осипова отметила, что такие цены не касаются пакетных предложений и организованного отдыха.

«То есть если мы возьмем, например, Таиланд, тот же Пхукет, то бывает такое, что остается один билет на рейс, и авиакомпания может поднять его до любой стоимости, за которую могут купить. В туристический пакет же входят перелет, проживание, трансфер и еще медицинская страховка. Еще можно что-то посмотреть на Кубу, в Арабские Эмираты, в Египет», – объяснила Осипова в интервью радио Sputnik.

Эксперт напомнила, что зимой хорошо отдохнуть можно и в России, на территории страны есть горнолыжные курорты, но с их бронированием стоит поторопиться. 80% уже раскуплено.