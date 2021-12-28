РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Депутат Московской областной думы, член партийной фракции «Единой России» Дмитрий Дениско в текущем году оказал помощь 68 семьям городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дениско передал многодетным, малоимущим семьям и одиноко проживающим жителям наборы с продуктами первой необходимости, фруктами и сладостями.

«В силу разных обстоятельств люди попадают в категорию нуждающихся – у кого-то ухудшается материальное положение, у других – жизненные обстоятельства, связанные со здоровьем. Мы в течение года старались помогать таким гражданам. Накануне праздника решили оказать дополнительную помощь. В наборы для многодетных семей включили детское питание. Всего в течение года благотворительная помощь была оказана 68 семьям, в том числе тем, кто в период пандемии вынужден был находиться в изоляции», – сказал Дениско.

Поступающие заявки от жителей отслеживали волонтеры штаба «Единой России» в Люберцах.

Также Дениско вручил праздничные продуктовые наборы членам ветеранских и общественных организаций.