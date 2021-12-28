РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Депутат Подольска Денис Бесогонов продолжает поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В канун празднования Нового года по поручению депутата Мособлдумы Павла Максимовича в рамках акции «С Новым годом, ветеран!» продолжаются поздравления ветеранов ВОВ.

Также помощники Бесогонова поздравили многодетные семьи округа, вручили подарки и билеты на елку.