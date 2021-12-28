РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 дек. Глава Балашихи Сергей Юров в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту юного жителя округа Петра Чеснокова, мальчик мечтал о ноутбуке, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча с семьей Чесноковых прошла в администрации городского округа во вторник. Юров передал мальчику подарок от члена комитета Совета Федерации Александра Двойных.

«Петр Чесноков всегда мечтал о ноутбуке. Письмо для Деда Мороза он повесил на «Елку желаний». Глава округа Сергей Юров передал ему долгожданный подарок и куклу для сестры Кати», - говорится в сообщении.

Ноутбук - очень нужная вещь для Пети, с самого рождения ему поставлен диагноз «детский церебральный паралич». Новый гаджет поможет делать уроки, играть в игры и общаться со сверстниками.

Папа Пети Алексей Чесноков рассказал, что дети участвуют в акции не первый год, но в этом году желание сына осуществилось.

«Подарок очень полезный для нашей семьи. Нам позвонил Александр Двойных и сказал, что наше желание будет исполнено. Очень неожиданно было и очень приятно», - отметил Чесноков.

Принять участие в акции «Елка желаний» может каждый. Дети мечтают о разном: кто-то хочет посетить представление в цирке, а кто-то скалодром. Другие хотят побывать с экскурсией на фабрике мороженого или, например, полетать в аэротрубе.

Новогодние деревья с детскими пожеланиями установлены в каждом муниципалитете Подмосковья. Исполняют детские мечты как депутаты Госдумы, Мособлдумы и городских советов, секретари местных отделений, сторонники партии, так и жители. Акция продлится до 16 февраля.