РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. В администрации городского округа Красногорск 24 и 28 декабря проводились мероприятия по урегулированию вопросов задолженности управляющих компаний перед АО «Красногорская теплосеть» и АО «Мосэнергосбыт», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Перед этими двумя поставщиками ресурсов самая большая задолженность. Первый заместитель главы администрации Надежда Барило и заместитель главы администрации лично пообщались с руководителями каждой приглашенной организации. Выяснили проблемы, предшествовавшие образованию задолженности, и суммы, которые нужно оплатить управляющим компаниям до 29 декабря текущего года.

Барило подчеркнула, что готова помогать управляющим компаниям в работе. Вместе с тем, по ее словам, придется проводить мероприятия по лишению лицензии тех управляющих компаний, которые не готовы работать честно, открыто и добросовестно.