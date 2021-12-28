РИАМО - 28 дек. В Москве в новогоднюю ночь ожидается умеренно холодная погода с последующим потеплением, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В новогоднюю ночь в столице прогнозируется от минус 3 до 8 градусов, а дневная температура будет от нуля до минус 5, причем нулевая отметка – на юге Московской области. В целом температура выше нормы на 4-5 градусов», — сказал Вильфанд в ходе онлайн-конференции.

Синоптик добавил, что температура воздуха в столице в среду и четверг будет ниже климатической нормы примерно на 4-5 градусов. Минимальное значение температуры в ближайшую ночь составит 13-15 градусов, по области – до минус 18 градусов. Дневные показатели составят 8-10 градусов, а на севере Подмосковья будет доходить до минус 12 градусов.

В четверг погодные условия останутся аналогичными. В этот день ожидается облачная погода с прояснениями и почти штиль. Метеоролог отметил, что из-за этого мороз будет меньше ощущаться.