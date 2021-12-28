РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 дек. Новый производственный корпус авиационной корпорации «Рубин» общей площадью 3589 кв. м ввели в эксплуатацию на шоссе Энтузиастов в Балашихе, благодаря реконструкции на объекте создано 12 дополнительных рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступила ПАО «Авиационная корпорация «Рубин». Реконструкция заключалась в пристройке новых площадей к существующему зданию. Она велась с 2019 года.

Целью проекта стало увеличение производственных мощностей по выпуску взлетно-посадочных устройств за счет строительства новых производственных площадей и их оснащения высокотехнологичным оборудованием. Это позволит начать выпуск углеродных дисков, которые обеспечивают улучшенную работу тормозных систем в самолетах гражданской и военной авиации, с применением новой улучшенной технологии.

Благодаря реконструкции на объекте создано 12 дополнительных рабочих мест. Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Объем инвестиций составил порядка 500 млн рублей. Строительство осуществлялось с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности.