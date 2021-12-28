РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Пятеро учеников люберецких школ завоевали призовые места на региональном патриотическом конкурсе, который проходил в рамках проекта «Единой России» «Историческая память», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Почетные грамоты секретаря регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил председатель окружного Молодежного парламента Ашот Маргарян.

«Первое место с рассказом о своей 91-летней прабабушке Марии Константиновне заняла Виктория Куприкова, ученица 7 класса школы №27. Второе – за Владиславом Дорофеевым, он учится в 6 классе гимназии №5. На третьем месте в номинации «Сочинение» — работа учащейся школы №21 Алины Захаровой. Лучшими из присланных на конкурс рисунков признаны — «На защиту Москвы» Анны Шороховой из гимназии №18 и «Памятник моим землякам — томилинцам» Полины Кожокарь, школа №8», — уточнил Маргарян.

По его словам, этот конкурс приурочен к 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Всего члены жюри выбрали 261 лучшую работу из более чем 7 тыс. присланных сочинений и рисунков.