РИАМО - 28 дек. На новогодних праздниках МФЦ Московской области не будут вести прием и принимать документы от граждан. Порядок работы изменится 30 декабря, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Граждане смогут обращаться в учреждения только по поводу рождения детей и смерти родственника. Эти комплексные услугами можно будет получить 30 и 31 декабря, 4, 5 6 января 2022 года.

«Кроме того, 30 декабря все центры «Мои документы» будут работать на выдачу готовых документов», – добавила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

30 декабря все МФЦ будут работать только на выдачу готовых документов и оказание комплексных услуг «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка». 31 декабря сотрудники учреждений будут оказывать только эти же 2 услуги. 1, 2, 3, 7 и 8 января МФЦ работать не будут.

4, 5, 6 января – МФЦ снова будут предоставлять только комплексные услуги «Утрата близкого человека» и «Рождение ребенка».

9 января работают только те МФЦ, которые функционируют ежедневно.

С 10 января все офисы МФЦ вернуться к обычному режиму работы.

Всего в Подмосковье работают 127 офисов и 218 подразделений МФЦ. Оказанием услуг занимаются более 7 тыс. сотрудников учреждений.