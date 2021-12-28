РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Спортсмены городского округа Люберцы выиграли более 20 медалей на турнире по самбо «Снеговичок», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили в Москве в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Горокруг представили 42 спортсмена.

«Спортсмены городского округа Люберцы завоевали 2 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличными результатами, а также с наступающим Новым годом», — сказал Ружицкий.