РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Жители Подольска могут принять участие в конкурсе фотографий «В Подольске с любовью» в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в социальной сети Instagram, сообщает пресс-служба администрации округа.

В текущем году зима началась рано, выпало много снега. Участникам конкурса нужно представить, что зима - это волшебная сказка, в которой они являются главными героями. Всех желающих просят опубликовать по 6 января в Instagram свои зимние фотографии на фоне узнаваемых объектов и пейзажей в Подольске с хештегами: #зимавПодмосковье, #вПодольскеслюбовью.

К фотографии нужно подобрать один из хештегов номинации, в которой решили принять участие: «Время теплых встреч» (#Времятеплыхвстреч), «Это любовь» (#ЭтоЛюбовь), «У нас вкусно!» (#УнасВкусно), «У нас весело!» (#УнасВесело), «У нас красиво! (#УнасКрасиво»).

Участникам также нужно подписаться и отметить в посте аккаунт @podolskadm.

К фотографиям применят такие критерии оценки, как оригинальность, эмоциональность, общее восприятие, качество фотосъемки, использование праздничного оформления округа. Участники должны быть согласны с тем, что их конкурсные фотографии могут быть использованы публично.

Фотографии будет оценивать профессиональное жюри. Победителей в номинациях конкурса объявят на рождественском празднике в сквере Поколений 7 января. В подарок победителям дадут оригинальные худи, шапки, шарфы, варежки и термокружку с брендом «Зима в Подмосковье».