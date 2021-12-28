РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 дек. В январе 2022 года во Владимирском храме городского округа Мытищи будут пребывать святыни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период со 2 по 5 января в храме будут пребывать частица Пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей святителя Николая Чудотворца, великомученика и целителя Пантелеимона.

Перед святынями будут непрерывно совершаться молебны и читаться акафисты. Храм в этот период будет открыт с 7:00 до 20:00.

Адрес храма: г. Мытищи, Ярославское ш., д. 93. Телефон: 8(495)586-25-22, сайт: http://mitishi-hram.ru.