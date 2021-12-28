РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Холл здания Госавтоинспекции подмосковного Подольска украсили елочные игрушки, сделанные школьниками в ходе творческого конкурса, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске прошел ежегодный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку по правилам дорожного движения. Почти 600 детей представили свои творческие работы в номинациях: «Новогодние часы в стране ПДД»; «Новогодняя гирлянда «Дорожные знаки»; «Новогодний шар» и «Братья светофоры». Школьники и их родители не только продемонстрировали свои творческие способности, но и повторили правила дорожного движения в преддверии зимних каникул.

Судьи определили победителей и призеров новогоднего конкурса, которым в ближайшее время будут вручены грамоты и подарки. Кроме того, все представленные игрушки размещены в холле на 2-м этаже здания подразделения Госавтоинспекции и в центре детского творчества микрорайона Климовск.