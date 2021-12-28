РИАМО - 28 дек. В новогодние каникулы москвичам рекомендуется не злоупотреблять спиртным и «вчерашней» пищей. Также следует помнить о правилах безопасности и оказания первой медпомощи, сообщил заместитель главного врача ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» столичного Депздрава Артем Хисамов.

«В новогодние праздники специалисты службы скорой помощи и травматологи никогда не скучают. Это действительно так. В эти праздничные дни возникает много обращений за медицинской помощью по причине травм, отравлений и других происшествий», – сказал Хисамов журналистам.

Он добавил, что в первую очередь опасность возникает при воздействии термических факторов. Например, при приготовлении пищи, использовании пиротехники и свечей. Также не стоит скидывать со счетов и воздействие низких температур из-за холодной погоды.

Хисамов напомнил, что ожоги не обрабатываются маслами или кремами. Достаточно наложить повязку и обратиться в ближайший пункт скорой помощи. Тоже касается повреждений при переохлаждении: поврежденную конечность нужно поместить в теплую воду или согреть в помещении, после нужно обратиться к специалистам.

«При поджигании петарды или фейерверка нужно убедиться, что корпус изделия не поврежден, <…> чтобы не случился выстрел с поражением окружающих людей», – напомнил врач.

Он добавил, что при использовании подобных изделий дети должны находиться как можно дальше от места запуска пиротехники. Стоит воздержаться от использования петард, которые могут взорваться раньше времени и нанести вред кистям рук. При использовании пиротехнических изделий вокруг не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Использование небезопасных изделий стоит доверить только взрослому и трезвому человеку.​

По его словам, большое количество травм связано с катанием на коньках или ватрушках, а также активными зимними играми. Поэтому стоит быть аккуратными и не заниматься такими активностями в нетрезвом состоянии.

Хисамов подчеркнул, что нельзя есть несвежие продукты, даже если на вид они выглядят «приемлемо». К примеру, от употребления несвежих майонезных салатов можно получить серьезное отравление и инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта. Кроме того, употребление алкоголя с жирной пищей может спровоцировать развитие заболеваний органов пищеварительной системы.

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