РИАМО - 28 дек. Накануне Нового года многие россиянки обращаются к профессиональным косметологам. Среди самых популярных запросов женщин — очищение, увлажнение и омоложение кожи, сообщает «Вечерняя Москва».

Пластический хирург Лия Гавашели рассказала, что одной из рекомендуемых процедур в зимнее время является кислотный пилинг. В результате очищения кожи таким способом риск гиперпигментации зимой практически сведен к нулю. Поверхностный пилинг поможет вернуть коже здоровый свежий вид, избавить от постакне и морщинок.

При этом специалист отметила, что перед прохождением этой процедуры может потребоваться скрабирование кожи, чтобы выровнять эпидермис и подготовить кожу к воздействию специальных ингредиентов.

Кроме того, после прохождения процедуры по рекомендации врача может потребоваться постпилинговый уход и отказ от посещения соляриев и саун.

Ровный тон и сияние кожи поможет получить увлажнение. Хотя в холодное время года кожа сохнет меньше, чем в летние месяцы, жар от центрального отопления может привести к обезвоживанию эпидермиса. В совокупности со стрессом это может сказаться на виде лица.

Помочь может биоревитализация: инъекции низкомолекулярной гиалуроновой кислоты помогут улучшить цвет кожи и поспособствовать ее омоложению, разгладить морщинки и напитать кожу влагой.

Самой же популярной процедурой являются инъекции с филерами на основе гиалуроновой кислоты и ботокс. Прохождение этой процедуры избавит от глубоких морщин и подтянет овал лица, а при желании и увеличит губы. Многие женщины обращаются к этой процедуре именно для этой цели.

Также большим спросом пользуется ботулинотерапия. К ней можно обратиться за 2-3 дня до корпоратива или Нового года. Действие заметно сразу, реабилитация не требуется, а следы уколов пройдут уже через сутки после введения.

Перед прохождением любой из перечисленных процедур нужно проконсультироваться с врачом.

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