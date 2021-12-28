РИАМО - 28 дек. Российский президент Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» эффективно нейтрализует новый штамм Covid-19 «омикрон», сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам президента, об эффективности прививки ему сообщили в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Пользу вакцины показало специальное исследование.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, созданная на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Она одобрена в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

Вакцина названа в честь первого советского космического спутника. Запуск «Спутника-1» в 1957 году дал новый импульс космическим исследованиям во всем мире.

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