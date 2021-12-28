РИАМО - 28 дек. За этот год более 11 тысяч подмосковных пар получили выплату к юбилею совместной жизни, размер выплаты составил от 5 до 9 тысяч рублей и получают ее пары, которые прожили вместе 50, 55, 60 и более лет, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что заявление на выплату достаточно подать один раз и сделать это можно электронно на региональном портале госуслуг, а далее выплата будет поступать проактивно, то есть автоматически.



«Вместе с выплатой наши дорогие «молодожены» получают теплое СМС-поздравление от губернатора Московской области», – добавила Каклюгина.

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