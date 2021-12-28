РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. Церемония вступления Дмитрия Волкова в должность главы подмосковного Красногорска состоится во вторник, 28 декабря, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

«Уважаемые красногорцы, сегодня (28 декабря - ред.) состоится церемония вступления в должность главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова», - говорится в сообщении.

Посмотреть прямую трансляцию можно будет в личных аккаунтах главы в Instagram и «ВКонтакте», а также на YouTube-канале Красногорского телевидения. Начало в 17:00.

Дмитрий Волков с мая 2020 года по ноябрь 2021 года занимал должность главы Каширы.