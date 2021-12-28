РИАМО - 28 дек. Расследование уголовного дела в отношении двух мошенников, от чьих действий пострадали трое москвичей, завершено. Нанесенный аферистами ущерб превысил 1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Житель городского округа Реутов Руслан Алимирзаев и житель Липецка Алексей Коньков мошенническим путем похитили у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тыс. рублей. Они неоднократно связывались с потерпевшим, представляясь якобы участковым уполномоченным и вымышленным злоумышленником.

Аферисты ввели ветерана в заблуждение и убедили его выкинуть из окна своей квартиры 400 тыс. рублей. 29 мая 2021 года Василий Пронин по указанию злоумышленников сбросил деньги в указанное мошенниками место. Позднее Алимирзаев подобрал пакет с деньгами и скрылся. Мошенники поделили похищенные средства между собой.

По результатам расследования была установлена причастность Конькова еще к трем аналогичным преступлениям, Алимирзаева – к одному. В отношении них и других участников преступной группы возбуждено уголовное дело. Сейчас фигуранты дела находятся под стражей.