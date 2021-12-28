РИАМО - 28 дек. В московском метро запустили тематический поезд «Шахматы», на составе смогут прокатиться пассажиры Сокольнической линии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В вагонах этого поезда можно будет узнать интересные факты о живописи, кино и литературе, которые рассказывают об этой игре. Еще пассажиры могут узнать историю шахмат, а также интересные факты о самых известных игроках.

Состав шахматной раскраски будет курсировать по «красной» линии 6 месяцев.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии московского метро вновь запустили тематический новогодний поезд типа «Еж3». Состав будет курсировать на линии до 30 января.

Новогодний поезд запустили на «фиолетовой» линии Мосметро>>