РИАМО - 28 дек. В городском округе Краснознаменск с 22 по 26 декабря успешна прошла тематическая ярмарка «Новогодняя». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостям ярмарки была представлена различная праздничная продукция и новогодние украшения по доступным ценам.

В ярмарке приняли участие предприниматели из Москвы, а также Московской, Тверской, Рязанской, Ростовской и Липецкой областей. Всего на ярмарке было размещено 98 торговых мест.

25 декабря, кроме ярмарочной торговли, для посетителей была проведена праздничная программа с музыкальным сопровождением и выступлением Деда Мороза со Снегурочкой.