РИАМО - 28 дек. Московское областное УФАС России признало действия АО «Одинцовская теплосеть» при проведении аукциона нарушением закона о закупках. Решение поддержал столичный арбитражный суд, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

«Одинцовская теплосеть» проводила аукцион на оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований качества сточной воды на очистных сооружениях в 2021 году. На действия организации подало жалобу ООО «ЭкоТестЭкспресс».

Подмосковное УФАС России рассмотрело жалобу и признало ее обоснованной. Не согласившись с принятым решением, руководство АО «Одинцовская теплосеть» обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования организации, отказал в них и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.